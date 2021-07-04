 

Новые налоги, рост цен и тарифов: ООН признала Украину самой несчастной страной Европы

04.07.2021, 22:20, Разное
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Украина заняла последнее место среди стран Европы по уровню счастья. Об этом свидетельствуют данные ежегодного Всемирного доклада о счастье, который составляется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития.

Индекс счастья определяли на основе ряда факторов, среди которых – доля ВВП на душу населения, поддержка граждан государством, продолжительность жизни и уровень коррупции. Средний показатель счастья на европейском континенте составил 6,4, в то время как на Украине он находится на уровне 4,9. Напротив, самым счастливым государством оказалась Финляндия с результатом 7,8. При этом Украину обогнали даже её ближайшие соседи: индекс счастья в Польше составил 6,2, в Румынии – 7,1, а в России и Белоруссии 5,5. Однако среди всех стран мира самым несчастным стал Афганистан с показателем 2,5.

Большинство украинских пользователей Сети согласились с результатами исследования. В социальных сетях комментаторы предположили, что причиной таких результатов стали, среди прочего, – введение новых налогов, рост тарифов и цен. Другие обратили внимание на экологические проблемы страны, которые негативно сказываются на здоровье населения. Помимо них украинцы также сетовали на низкие пенсии, которые граждане считают “издёвкой” властей над народом. Однако были и пользователи, которые признали наличие у Украины серьёзных проблем, но не согласные с докладом: по их словам, несмотря на все невзгоды украинцы продолжают радоваться жизни.



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