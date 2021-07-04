Мнение: Последний самолет из Файзабада

Правительственные чиновники вместе с семьями грузятся на самолет из Файзабада (столица провинции Бадахшан) на фоне угрозы потери контроля над провинцией в ходе продолжающегося наступления Талибана. Происходящее все сильнее напоминает Сайгон 70х.

Прочее.

За последние сутки Талибан захватил еще от 5 до 12 районов Афганистана. Правительство заявляет, что в боях с Талибаном армия смогла убить 228 боевиков и арестовать десятки эмиссаров, которые бродят рядом с военными базами и предлагают военным сдаваться Талибану.

Также правительство претендует на то, что армия смогла отбить несколько районов из числа тех десятков, которые были потеряны с конца мая. На фоне происходящего, заявленные успехи выглядят незначительными.

Сегодня также сообщалось, что почти 300 афганских пограничников сдали свой кусок границы с Таджикистаном Талибану и бежали в Таджикистан. Реальность такова, что Талибан нынче уверенно контролирует часть границы с Таджикистаном.

Между тем, Госдеп США прорабатывает планы экстренной эвакуации посольства в Кабуле. На всякий случай.



Женское ополчение в провинции Гор. Не все хотят возвращения исламистских порядков аля 90-е.



Сдавшиеся ополченцы в провинции Газни.



Очередные трофеи Талибана.

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