 

Мнение: Последний самолет из Файзабада

04.07.2021, 22:14, Разное
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Правительственные чиновники вместе с семьями грузятся на самолет из Файзабада (столица провинции Бадахшан) на фоне угрозы потери контроля над провинцией в ходе продолжающегося наступления Талибана. Происходящее все сильнее напоминает Сайгон 70х.

Прочее.

За последние сутки Талибан захватил еще от 5 до 12 районов Афганистана. Правительство заявляет, что в боях с Талибаном армия смогла убить 228 боевиков и арестовать десятки эмиссаров, которые бродят рядом с военными базами и предлагают военным сдаваться Талибану.
Также правительство претендует на то, что армия смогла отбить несколько районов из числа тех десятков, которые были потеряны с конца мая. На фоне происходящего, заявленные успехи выглядят незначительными.

Сегодня также сообщалось, что почти 300 афганских пограничников сдали свой кусок границы с Таджикистаном Талибану и бежали в Таджикистан. Реальность такова, что Талибан нынче уверенно контролирует часть границы с Таджикистаном.
Между тем, Госдеп США прорабатывает планы экстренной эвакуации посольства в Кабуле. На всякий случай.


Женское ополчение в провинции Гор. Не все хотят возвращения исламистских порядков аля 90-е.


Сдавшиеся ополченцы в провинции Газни.


Очередные трофеи Талибана.

Источник: Colonel Cassad



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