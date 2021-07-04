«Яблоко» утвердило список кандидатов в депутаты Госдумы

Его возглавил председатель партии Николай Рыбаков.

…Среди одномандатников — журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин. Он баллотируется в Татарстане по Приволжскому округу. Еще один автор «Новой» — Борис Вишневский — избирается в Петербурге. В Москве 198-му округу идет бывший член ОНК Москвы Марина Литвинович, по 200-му округу — правозащитник Андрей Бабушкин, по 208-му — Сергей Митрохин, а по 205-му — юрист Алена Попова.

По Иваново партия выдвинула активного участника протестов и бывшего полицейского Сергея Римского, в Архангельске — лидера движения «Стоп — Шиес» Олега Мандрыкина. В московском списке не оказалось соратника политика Алексея Навального Олега Степанова и и фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло.

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