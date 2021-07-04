 

На добывающей платформе в азербайджанском секторе Каспия произошел взрыв

04.07.2021, 21:48, Новости дня
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В азербайджанском секторе Каспия на добывающей платформе произошел взрыв, за ним последовал пожар, сообщил осведомленный источник.

Он уточнил, что взрыв произошел вблизи платформы «Умид». По некоторым данным, взрыв произошел на старой эстакаде на острове Булла, передает РИА «Новости».

Официальных комментариев по поводу ситуации пока не поступало.

Позже Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заявила, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано.

«На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана», – пояснили в SOCAR.



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