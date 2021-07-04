 

Полиция задержала подозреваемого в убийстве вдовы Пузикова

04.07.2021, 21:48, Новости дня
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Задержан подозреваемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова Екатерины, которую нашли в ее квартире в Самаре с черепно-мозговой травмой.

«Факт задержания подозреваемого подтверждаем», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального управления СК РФ. Обстоятельства задержания следователи не уточнили.

Источник в силовых структурах региона уточнил, что задержанным является Алексей Рясков, президент федерации профессионального кикбоксинга региона.

Ранее по факту убийства Пузиковой возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что Рясков проживал вместе с женщиной.

Напомним, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта Пузиков скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга Екатерина, решив убить мужа «в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены», подмешала в пищу отравляющее вещество. Екатерина Пузикова дважды признавалась виновной в убийстве судом первой инстанции, однако оба раза приговоры были отменены.

Тем временем, новый избранник Пузиковой – Алексей Рясков заявил, что вместе с родителями своей возлюбленной в 2017 году заплатил 15 млн рублей за ее оправдательный приговор по делу об отравлении в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.



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