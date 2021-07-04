 

Дождь в Крыму прекратился

04.07.2021, 21:48, Новости дня
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За сутки в Крыму выпало 113 мм осадков, сейчас дождь прекратился, обстановка стабилизируется, сообщил представитель экстренных служб.

К 21.00 «осадки прекратились», сказали в экстренных службах. Было подтоплено 50 домовладений, из них пять оказались разрушены, но сейчас «подтопленных жилых домов нет». Сообщается, что «завершена откачка воды из 17 домовладений, подвалов двух многоквартирных жилых домов и Соколинского психоневрологического интерната». Было эвакуировано 64 человека, включая 21 ребенка. Один человек пострадал, ведутся поиски одного пропавшего, передает РИА «Новости».

Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



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