 

Шмыгаль заявил, что Украина сделала шаг “в сторону развитых и цивилизованных государств”

04.07.2021, 21:36, Новости дня
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“В Украине стартовала земельная реформа. С 1 июля прекратил действие мораторий на продажу земли, а следовательно, украинцы получили свое конституционное право свободно распоряжаться земельным участком. Открытие рынка земли – это шаг Украины в сторону развитых и цивилизованных стран”, – написал он.

Глава правительства подчеркнул, что украинские аграрии получили “новые возможности для развития своих хозяйств, для привлечения инвестиций, создания рабочих мест”.

“Все договоры купли-продажи земли будут проверяться нотариусами, средства с операций будут идти через банки. Земельная реформа – это о справедливости для каждого украинца, а не о привилегиях для особенных”, – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/370051277895415

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. С 1 июля, согласно закону, в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, говорил министр аграрной политики Роман Лещенко.

По расчетам Минагрополитики, стоимость земли сельхозназначения составляет сейчас в Украине около 50 тыс. грн за 1 га.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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