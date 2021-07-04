Песков назвал главное отличие Путина от Байдена

Официальный представитель Кремля отметил, что российский лидер, в отличие своего коллеги, более самостоятелен в принятии решений. Как пояснил Дмитрий Песков, американский президент зависит от других ветвей власти, также на него оказывает большое влияние политическая элита.

В эфире канала “Россия 1” пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что глава США не может в полной мере выступать за сближение с Россией. По его словам, максимум, что можно услышать от Джо Байдена, – это то, что он будет говорить с русскими, где “посчитает необходимым”, и в случае чего “накажет их”.

Напомним, встреча президентов России и Америки состоялась 16 июня в Женеве. Большая часть беседы прошла в закрытом режиме. По итогам переговоров оба политика по отдельности провели пресс-конференции. Отмечается, что саммит прошел в “доброй и позитивной атмосфере”.

Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена были результативными. Он уточнил, что стороны смогли прямо изложить свои позиции и понять, где можно работать вместе, а где взаимодействовать не получится из-за категорических расхождений во взглядах.

Спикер Кремля сообщил, что президенты по-разному смотрят на ситуацию в Белоруссию и роль НАТО. В то же время стороны согласились, что решить конфликт в Донбассе можно только с помощью Минских соглашений, добавил Дмитрий Песков.