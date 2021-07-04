 

Мнение: 7500 пленных эфиопов прогнали по улицам столицы Тыграя

04.07.2021, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Катастрофический финал эфиопо-тыграйской войны.
Колонна из более чем 7000 пленных солдат эфиопской армии (всего заявлено 7521 пленный – считай, по местным меркам целая дивизия), которую прогнали по улицам недавно отбитой у эфиопов столицы Тыграя. В стиле прогона пленных немцев по Москве в 1944-м году и пленных украинских нацистов в Донецке в 2014-м.
Прогон пленных был осуществлен в ответ на заявления премьер-министра Эфиопии о том, что он приказал объявить бессрочное одностороннее перемирие по гуманитарным причинам. Демонстрируя тысячи пленных, НФОТ настаивает на том, что он победил и центральное правительство просто не может продолжать войну дальше по военным причинам. Тем не менее, на границе с Тыграем сейчас развернута группировка эфиопской армии численностью до 30 000 человек, но судя по всему политической воли к продолжению войны более не имеется.

Вряд ли правительство ожидало, что конец маленькой победоносной войны окажется настолько ужасным.


Лидер Тыграя.

В целом, нежданная, но эпичная перемога Тыграя. Эфиопии это поражение явно не добавит внутренней стабильности.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / Король и королева Бутана отметили первый день рождения младшего сына: новые фото

11.02 / Ученые обнаружили рост женской смертности от болезней сердца

07.05 / Мнение: Две стороны одной задачи

03.08 / Какие успокоительные можно принимать без назначения врача?

09.03 / Ученые открыли неизвестное свойство опухоли, останавливающее метастазы

22.07 / Мнение: О первом дне в Хабаровске ВРИО Дегтярева

04.12 / Россияне могут лишиться части зарплаты и новогодних премий

03.08 / Невролог Светлана Кузнецова назвала главные причины лунатизма

19.08 / Личное: Дают с отвращением

23.12 / Бывший директор ЦРУ рассказал о «летающих тарелках»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика