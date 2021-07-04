Мнение: 7500 пленных эфиопов прогнали по улицам столицы Тыграя

Катастрофический финал эфиопо-тыграйской войны.

Колонна из более чем 7000 пленных солдат эфиопской армии (всего заявлено 7521 пленный – считай, по местным меркам целая дивизия), которую прогнали по улицам недавно отбитой у эфиопов столицы Тыграя. В стиле прогона пленных немцев по Москве в 1944-м году и пленных украинских нацистов в Донецке в 2014-м.

Прогон пленных был осуществлен в ответ на заявления премьер-министра Эфиопии о том, что он приказал объявить бессрочное одностороннее перемирие по гуманитарным причинам. Демонстрируя тысячи пленных, НФОТ настаивает на том, что он победил и центральное правительство просто не может продолжать войну дальше по военным причинам. Тем не менее, на границе с Тыграем сейчас развернута группировка эфиопской армии численностью до 30 000 человек, но судя по всему политической воли к продолжению войны более не имеется.

Вряд ли правительство ожидало, что конец маленькой победоносной войны окажется настолько ужасным.



Лидер Тыграя.

В целом, нежданная, но эпичная перемога Тыграя. Эфиопии это поражение явно не добавит внутренней стабильности.

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