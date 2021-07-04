 

В крымском Бахчисарае из-за дождей реки вышли из берегов

04.07.2021, 20:56, Разное
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Власти объявили эвакуацию жителей.

На фоне обильных дождей в Крыму несколько рек вышли из берегов. Жителей Бахчисарайского района пришлось эвакуировать, сообщил «Интерфаксу» начальник главного управления МЧС РФ по республике Аркадий Ожигин.

По его словам, около 50 домов в районе оказались затоплены. Спасатели призывают местных жителей, чьи участки находятся рядом с руслами рек, уезжать.

В Бахчисарайском районе из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. Также в Байдарской долине вышла из берегов река Бага. Кроме того, о подтоплении нескольких улиц сообщили и власти Ялты.

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Источник: Новая газета



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