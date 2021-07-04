 

В Таджикистан перешли почти 100 афганских военных после захвата талибами уезда Хохон

04.07.2021, 20:54, Новости дня
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Талибы захватили уезд Хохон в афганской провинции Бадахшан, в результате чего почти 100 афганских военных ушли в Таджикистан, сообщили в пресс-центре погранвойск Таджикистана.

«В воскресенье в 18.00 часов вооруженная группа движения «Талибан» (запрещено в России) захватила без боя уезд Хохон в провинции афганский Бадахшан, 94 военнослужащих Вооруженных сил Афганистана отступили и в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу на участке «Шохон» Таджикистана», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим военным правительственных войск Афганистана перейти на свою территорию.

«С учетом сложной обстановки на указанном участке государственной границы, существует вероятность продолжения проникновения на территорию Таджикистана военнослужащих правительственных войск Афганистана», – уточнили в пресс-центре погранвойск.

Обстановка на таджикско-афганской границе находится под полным контролем таджикских пограничников.

Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, вынужденных отступить поле боев с запрещенным в РФ движением «Талибан».



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