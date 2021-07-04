Роскосмос разместит в ЮАР станцию обнаружения космического мусора

Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП», входит в госкорпорацию Роскосмос) подписала контракт с Южноафриканским национальным космическим агентством, в рамках которого в ЮАР будет размещен российский комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов «космического мусора» на низких, средних и высоких околоземных орбитах», – передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что станция «способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесенными в базу данных комплекса ОЭК ОКМ, и выдавать полученную координатную и некоординатную информацию в центр сбора и обработки данных».

Комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тыс. километров и может выявить космические объекты, имеющие блеск до 18-й звездной величины.

Российский комплекс в ЮАР станет вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, которые создаются для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Россия планирует к 2025 году на территории РФ и других стран разместить четыре наземных оптико-электронных наблюдательных пункта для мониторинга околоземного космического пространства.