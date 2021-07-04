 

Роскосмос разместит в ЮАР станцию обнаружения космического мусора

04.07.2021, 20:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП», входит в госкорпорацию Роскосмос) подписала контракт с Южноафриканским национальным космическим агентством, в рамках которого в ЮАР будет размещен российский комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов «космического мусора» на низких, средних и высоких околоземных орбитах», – передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что станция «способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесенными в базу данных комплекса ОЭК ОКМ, и выдавать полученную координатную и некоординатную информацию в центр сбора и обработки данных».

Комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тыс. километров и может выявить космические объекты, имеющие блеск до 18-й звездной величины.

Российский комплекс в ЮАР станет вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, которые создаются для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Россия планирует к 2025 году на территории РФ и других стран разместить четыре наземных оптико-электронных наблюдательных пункта для мониторинга околоземного космического пространства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.09 / Гастрономические туры по РФ предложено включить в программу кешбэка

08.05 / Стало известно, где упадет ступень китайской ракеты-носителя

27.12 / Названы сроки первых пусков боевых ракет беспилотником «Охотник»

16.05 / Израиль уничтожил дом лидера политбюро ХАМАС в Газе

04.07 / Авианосцы США направлены в Южно-Китайское море

24.09 / Сбербанк создает собственный сервис аудиостриминга

02.05 / В Волгоградской области спасатели вывели четверых детей из горящего дома

04.03 / Радикальных изменений в президентском рейтинге между старыми политиками ожидать не стоит – социолог

22.07 / В ОП объяснили необходимость приравнять отчуждение российских земель к экстремизму

23.04 / Bloomberg – «нужно адаптироваться» — глава британской спецслужбы предупреждает об угрозе свободе в интернете со стороны России и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика