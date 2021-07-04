 

В полиции пообещали проверить действия патрульных, остановивших нардепа Брагаря. Ему якобы намекали о взятке

04.07.2021, 20:42, Новости дня
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“Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве по информации, изложенной в его публикации. В Киеве сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota под управлением народного депутата Украины. Полицейские заподозрили, что народный депутат, вероятно, нарушает требования ст. 130 КУоАП, поэтому его направили на освидетельствование”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что “впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных”.

“По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам”, – объяснили в полиции.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2939379149663933

Контекст:

“Новини.Live” сообщали, что Брагаря, который находился за рулем не принадлежащей ему Toyota Camry, остановили в Киеве 3 июля около 22.00. Нардеп рассказал в Facebook, что причиной остановки была неработающая лампочка подсветки заднего номера. “Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения”, – рассказал нардеп. Он также продемонстрировал отрицательный результат независимого теста на наркотики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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