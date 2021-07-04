Украинские военные задержали боевика на блокпосту на Донбассе

“Гвардейцы из состава Объединенных сил задержали одного человека, подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям”, – сообщили в штабе.

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На прошлой неделе нацгвардейцы проверили в районе ООС более 33 тыс. транспортных средств и более 50 тыс. человек. Они обнаружили 94 административных правонарушений и задержали шестерых подозреваемых в различных преступлениях.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. В полночь 18 апреля Украина в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на Донбассе на пасхальные праздники, боевики нарушили его в первые сутки.

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