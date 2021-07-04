Мнение: Опустевший Баграм

Фотографии с брошенной авиабазы Баграм, которая 20 лет была крупнейшим объектом США в Афганистане и одним из крупнейших зарубежных военных объектов ВС США.

После ухода американских войск база несколько часов подвергалась разграблению, прежде чем была взята под контроль афганской армией.

Из брошенных зданий выносили все, включая дверные косяки, стеклопакеты и различных "медяху". Очевидец массового грабежа заявил британскому изданию, что "Люди привыкли к грабежам".

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