Мнение: Про переходы

Ниже – не цельный текст о каком-то событии. Это, скорее, гайд. Короткий перечень базовых понятий и процессов, которые происходят у нас перед глазами, но которые интерпретируются сильно по-разному. Хотя на самом деле имеют вполне четкое содержательное наполнение.

По всей видимости, события последних полутора лет существенно проредили число людей, категорически отрицавших сам факт слома старого мира и переход в мир новый. Так называемую «новую нормальность». Обвинения в конспирологии на любую попытку озвучить запуск этого процесса стали реже, хотя они и есть. Столкнувшись с реальностью, которая чем дальше, тем меньше напоминает прежнюю норму, человек воле-неволей, но будет приходить к верному выводу.

Классический когнитивный переход от «этого не может быть» через «в этом что-то есть» до «кто же этого не знает». Человеческая психика инертна, она отвечает за устойчивость когнитивной сферы, устойчивость мышления человека. Поэтому для взрослого человека такой переход нормален и естественнен. Для ребенка, наоборот, психика — инструмент развития, поэтому она очень пластична и позволяет воспринимать как норму практически все, что впитывается ею прямо сейчас. Отсюда и феномен «маугли», кстати — ребенок, попавший в абсолютно чуждую для себя среду, воспринимает ее как единственную норму, и практически неспособен вернуться из нее в норму настоящую.

Эта особенность человеческой психики всегда (подчеркну — всегда) делает сюжет слома старой нормальности и перехода к новой содержательно одним и тем же. Любое развитие идет через кризис и катастрофу. Изменения и противоречия накапливаются, после чего происходит качественный скачок, по результатам которого система либо выходит на новый уровень, либо сваливается на предыдущий в зависимости, хватило ли у нее ресурса для фазового перехода. Древний Рим, к примеру, не смог преодолеть фазовый переход. Технологически он исчерпал все возможности традиционного уклада и вплотную подошел к мануфактурному способу производства. Однако античная психика не сумела отрефлексировать и совместить личную свободу с коллективным трудом — и переход не состоялся, Древний Рим рухнул через варваризацию обратно за пределы традиционного уклада в архаику. И только через тысячу лет новая Европа сумела подойти к эпохе Возрождения, с которой состоялась повторная попытка преодолеть фазовый барьер.

В общем, примеры удачного и неудачного перехода в мировой истории есть. А значит — нынешний по своим итогам не предопределен. Но мы должны понимать, что катастрофа необратима. Если переход к «новой нормальности» не состоится, если скачок вверх не удастся, то вся сегодняшняя мир-система провалится из постиндустриальной в доиндустриальную эпоху. Или-или. Остаться в текущей (точнее, уже уходящей) реальности не выйдет.

Еще один момент, который тоже нужно понять. Пресловутый закон отрицания отрицания — не абстракция. Он реален и действует, замечаем ли мы его, понимаем ли мы его, пытаемся ли мы ему как-то противостоять. Что это означает для сегодняшних процессов?

Индустриальная экономика была экономикой производящей. Четвертый уклад базировался на технологиях массового конвейерного производства. Пятый уклад — постиндустриальный — в качестве своей основы использует непроизводящие технологии. Новый уклад снова вернется к идеологии Четвертого и тоже будет производящим. Но уже на основе непроизводящих технологий уклада Пятого. Вместо массового производства однородной продукции Шестой будет массово производить средства производства для продукции индивидуального спроса. Но он будет именно производящим. Как именно назовут Шестой уклад, я не знаю. Кто-то называет его когнитивным, возможно и так. Сегодня мы видим его контуры, но каким он будет на самом деле — зависит от перехода к нему. А здесь возможны варианты.

И, наконец, главное. Проблема любого системного перехода — будь то экологическая система, биологическая или социальная — это проблема «лишних». Дело в том, что возникает не просто новый уклад, а вообще новая среда. Упал метеорит — изменился климат — доминирующие виды вымирают просто потому, что они адаптированы и успешны лишь в том климате, который был до падения метеорита. А на первые роли выходят виды, бывшие в прежнем мире маргиналами, находящимися за пределами системы. Именно так теплокровные млекопитающие получили шанс после динозавров, которые банально не выжили в массе своей после катастрофы. Какие-то ошметки предыдущей биоты дожили до наших дней, но в целом «та» экосистема была разрушена, и разрушена окончательно.

Для социальных катастроф закономерности те же. После перехода — что «вверх» (в случае успеха перехода), что «вниз» (в случае неудачи) большая часть нынешнего социума обречена. Не только в физическом смысле, но и в ментальном. Все те нормы, которые действовали в нем, в новой реальности окажутся не нужны. А, возможно, даже вредны. Поэтому они останутся в виде преданий, легенд, мифов, но их не возьмут с собой в «новую нормальность». Когда на месте царской России возникла в ходе социальной катастрофы Россия Советская — все прежние нормы были отброшены, так как новая социальная система востребовала нормы совершенно новые. Для тех, кто страдает по России, которую мы потеряли, могу с полной уверенностью сказать, что в случае победы Февраля (а не Октября) новая Россия Керенского, Гучкова, Львова, Колчака и прочих — она точно так же отбросила бы все нормы и правила царской России и создала бы свои. Думаю, очень похожие на нынешние людоедские нормы путинской братвы. В принципе, один типаж.

В чем-то этот процесс напоминает пресловутый «меморандум Бромберга» братьев Стругацких. Они, в сущности, вполне лаконично изложили суть любого эволюционного скачка, хотя и не рискнули озвучить судьбу тех, кто остается в «прошлой нормальности». Стругацкие создали люденов для того, чтобы продемонстрировать — та часть человечества, которая перейдет в «новую нормальность», разделится с остальным человечеством и растворится в просторах Космоса. Увы. Эволюционировавшие станут принципиально новым видом, который будет вынужден решать проблему «неандертальцы-кроманьонцы». Должен остаться кто-то один. Двум видам в одной экологической нише никогда не ужиться.

Поэтому переход к «новой нормальности» поставит перед человечеством вопрос исчезновения прежней популяции, причем как можно в более сжатые сроки, так как до тех пор, пока люди «новой нормальности» будут вынуждены вести борьбу за существование с людьми «старой нормальности», они не смогут полноценно участвовать в развитии того, что возникнет на руинах сегодняшнего мира.

Я говорю это затем, что с рациональной точки зрения действия нынешних трансгуманистов — всех этих Швабов, Грефов, Чубайсов с их откровенной ненавистью к людям и откровенным посылом к истреблению людей нынешней уходящей нормальности — они именно рациональны. Переход к новой нормальности поставит, да уже поставил, вопрос о зачистке человечества и освобождению от него территории планеты. В живых остаться должны только люди с пластичной психикой, которая станет воспринимать новое в качестве нормы. Мало того — они должны быть оторваны от истории, нравственности, морали, культуры прежней реальности. Отсюда и внезапное «всплытие» разнообразных девиаций вроде сексуальных меньшинств, все эти феминистические, радикальные экологические, расовые и прочие отрицающие прежнюю норму течений. Их задача — разрушить старую нормальность. Затем их истребят, причем без особых сантиментов. Свою роль они отыграют, и их спустят в отхожее место. Все эти BLM, Греты Тунберг и прочая нечисть — они не про созидание, они про разрушение. В новую нормальность, когда она будет построена, разрушителей не пустят.

Кстати, ровно тот же процесс проходил в ходе разрушения Советского Союза. Вспомним, что московский и ленинградский (а далее и в других городах) рок-клубы были созданы не кем-нибудь, а КГБ. И неформалы в массе своей находились под контролем именно КГБ. Про националистические группировки вроде «Памяти» тоже все очень хорошо известно. Именно тогда было принято решение о ментальном разрушении советской нравственности, морали, переход к локальному трансгуманизму. И потребовался инструмент разрушения. После того, как процесс был завершен, все эти инструменты были попросту ликвидированы за ненадобностью и вредностью. Очень немногие остались на плаву, буквально считанные единицы. Ну, к примеру, Андрей Исаев, нынешний пламенный единоросс, выдвигающий одну людоедскую инициативу за другой в Думе — он из неформалов. Лидер анархо-синдикалистов Москвы в восьмидесятые годы, записной борец с кровавым режимом. Вовремя почувствовал момент, соскочил, принес присягу — и был обласкан. Остальных списали в утиль.

Вирус и "пандемия", кстати – это тоже инструмент слома "старого порядка". И когда его все-таки сломают, про вирус забудут. А всех нынешних медийных персонажей, продвигающих карантинные идеи и сценарии, всех этих медиков-политиков, внезапно получивших политическую субъектность, задвинут за печку. А слишком много знающих – так и вообще истребят, физически. Что у нас в России, что по всему миру. Так что они должны понимать, что их ждет – у кого, конечно, хватит мозгов. Диплом, степени, звания, должности и мозги – это не всегда одно и то же.

Вопрос перехода к любой новой нормальности сценарно всегда выглядит одним и тем же. А вот сюжеты могут различаться. Вопрос в тех, кто остается в прошлом. И останется там навсегда. Их можно просто истребить, без жалости и сожаления. Их можно согнать в резервации и оставить в качестве экспоната (как индейцев Америки). Их можно использовать, создав для них условия, в которых они будут востребованы. Скажем, в процессе перехода к индустриальному укладу огромное число людей, выброшенных за его пределы, получили свой шанс в американском фронтире. Эмигранты, выброшенные из Европы новым нарождающимся укладом, создали нынешнюю Америку, отодвигая границы обжитой территории с Восточного побережья к Западному. В чем американцам нельзя отказать — так это в их уме и рациональности. И, кстати, в России тоже есть такой опыт — у нас тоже в процессе распада традиционного уклада внезапно возник свой фронтир, куда ушли те, кто не был в состоянии принять возникающую новую нормальность.

В общем, всё уже было в истории, нет новых сюжетов.

Однако сейчас, как можно судить, выбран наиболее варварский, бесчеловечный и предельно безжалостный. Людей, которые не войдут ни в какую новую нормальность, попросту истребляют. Физически. Это не флуктуация, это осознанный выбор строителей новой реальности. Поэтому, думаю, что вслед за этой эпидемией нас посетит еще не один катаклизм, причем нон-стопом. Так как времени нет. Фазовые переходы — невероятно затратные процессы. Они пожирают огромный ресурс, и поэтому требуют минимизации своей продолжительности. Так что времени на раскачку нет. Нужно понимать, что строительство нового порядка по-Швабу (понятно, что это просто фронтмен, медийное лицо новой нормальности, но названия у нее еще нет), в общем — времени у этих ребят очень немного. Три-пять лет, после которых нужно будет фиксировать полученный результат, и начинать балансировать его с тем, что получится. Дорабатывая напильником, конечно, но в основном все мероприятия по переходу должны будут занять достаточно непродолжительное время. И тот, кто выживет после всех этих вакцинаций и того, что они там придумают еще — те успеют увидеть, что у швабов получилось, а что — нет.

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