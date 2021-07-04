Мнение: Удорожание водки, укрупнение торговых сетей и радужный Вкусвилл

1. Российские власти последовательно склоняют россиян к ЗОЖ. В начале июля снова повысили цены на сигареты: цена пачки уже выше ста рублей. Водка, тем временем, стоит уже более двухсот. Неутомимый Геннадий Онищенко предлагает не останавливаться на достигнутом – чем дороже зелёный змий, тем лучше и для бюджета, и для здоровья любителей выпить:

https://lenta.ru/news/2021/07/01/vodka/

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал повысить в стране стоимость водки. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он пояснил, что увеличение цен должно быть поэтапным, иначе в обществе возникнет «напряженная психологическая обстановка».

Дешевый алкоголь может привлечь внимание несовершеннолетних, поэтому водка должна стоить не дешевле 300 рублей, уверен Онищенко. «Помните, совсем недавно у нас была такая, несколько лет назад, в России самая дешевая водка — “Гжелка” — стоила 68 рублей, самый низкий алкоголь был такой, сейчас уже за 200 вышло», — рассказал депутат.

Он призвал посмотреть на пример с повышением цен на табак. В России с 1 июля подорожали табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Также из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, а именно сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией.

2. Российские торговые сети жадно поглощают друг друга, становясь всё более гаргантюаподобными. Власти беспокоятся о том, как бы гиганты окончательно не подмяли под себя рынок и не передавили карликов:

https://lenta.ru/articles/2021/06/23/retail/

Российский рынок продовольственного ретейла неожиданно оказался в центре внимания после двух громких сделок: «Магнит» купил «Дикси», «Лента» — Billa. Обе они ещё должны пройти согласование регулирующих органов и получить одобрение ФАС, но участники не сомневаются в итоговом успехе. Ещё одна пока только готовится и предполагает покупку «Азбуки вкуса» «Яндексом» для объединения с «Лавкой». Если все пройдет по плану, в России станет больше крупных торговых сетей, а у них самих останется меньше стимулов учитывать интересы потребителей: поддерживать цены и качество продуктов на приемлемом уровне.

Власти уже выступили с неожиданной инициативой — закрывать или как минимум ограничивать работу крупных магазинов по ночам и в выходные. Так, по мнению главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, удастся соблюсти баланс и интересы мелких игроков. Идею уже раскритиковали за все ту же директивность, а сами торговцы пригрозили повысить цены в стремлении заработать больше за отведенное время.

На мой взгляд, идея правильная. Если бы я строил идеальный город, я бы жёстко контролировал распределение торговых площадей, как это делают во Франции. При этом большую часть торговых центров я бы просто закрыл — магазины должны находиться на первых этажах домов, а не в огромных, уродливых, отдельно стоящих коробках.

3. Виктор Мараховский пишет, что перестал ходить во «ВкусВилл», и вот почему:

https://ria.ru/20210703/normalnost-1739732134.html

В нашей стране сексуально-экономический скандал. Сеть супермаркетов «ВкусВилл» выпустила рекламную статью «Рецепты семейного счастья», в которой в список счастливых семей эффектно внесла передовую гомосексуальную коммуну полиаморных веганов.

Что тут необходимо отметить с самого начала.

Скорее всего, публикация торговой сети была грамотно (как ей кажется) просчитана. Сейчас выдвигаются разные версии — в частности, готовящийся выход на IPO (то есть начало свободной продажи акций, в том числе для иностранных инвесторов). Так вот: для того чтобы просигнализировать предполагаемым западным инвесторам о своем соответствии передовым ценностям, требовался соответствующий инфоповод.

Инфоповод появился. Я процитирую:

«Полный матриархат. “Всем привет! Меня зовут Мила. У нас большая и очень дружная семья. Юма — моя мама, наш матриарх. Алина — моя сестра, А Ксюша — ее невеста. Они обручились буквально пару недель назад. Мы все веганки. Сортируем мусор, ездим на собираторы и сдаем абсолютно все, вплоть до кассовых чеков и ленточек от тортов. Поддерживаем именно этическое веганство. Не из-за вопросов здоровья, а потому что сопереживаем природе и животным. Еще мы все активистки в области защиты прав человека. Я работаю в сфере онлайн-лечения. Юма психолог. А Алина и Ксюша педагоги (Алина работает с детьми с аутизмом) <…> мы стараемся не покупать продукты, содержащие пальмовое масло, потому что оно наносит урон дикой природе. В нашем доме (точнее, в двух квартирах в соседних домах) постоянно живет кто-то еще — наши друзья, пары, полиаморные сестры и братья».

Вот такой рецепт семейного счастья. Этот текст, грамотно промаркированный 18+ (чтобы формально не нарушать российское законодательство, запрещающее пропагандировать детям однополые отношения как равноценные нормальным), был опубликован 30 июня на официальном сайте «ВкусВилла».

У меня хорошая память, я помню, как всё это начиналось, и как всё это выглядело на том же Западе ещё пару десятилетий назад. Мы имеем дело с очень опасным противником, который уже контролирует огромную часть нашей медиасферы. Если пустить всё на самотёк, мы неизбежно придём к американо-европейскому варианту, с агрессивным навязыванием содомских ценностей и с травлей тех, кто этим ценностям недостаточно симпатизирует.