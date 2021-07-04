 

Самокатчики – Личное мнение

04.07.2021, 20:18, Разное
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Не знаю, что в этом году случилось, но каждый день теперь — трагедия на самокатах. Видимо, прошлогодний карантин так подействовал.

То мэра собьют. То пьяный балерун сам свалится. То вдруг курьер с чьим-то супом влетит в автомобиль.

https://t.me/lenamiro/9156
Видео: Телеграм

И вот новая беда — на самодвижущемся колесе сбили ребёнка. 29-летний покатушник завалил ребёнка.

4-летний малыш сильно пострадал.

Да вы видели сами такое:

https://t.me/lenamiro/9157
Видео: Телеграм

Дороги, тротуары — везде они на своих самокатах. Летят на бешенной скорости, сбивают людей, детей, калечатся сами.

И никому дела нет — всем пофиг. Оладух, возомнивший себя Аполлоном, летит на своей аккумуляторной колеснице!


Фото: Соцсети

Модный, аж жуть! Штанишки коротенькие, мотня трепыхается по ветру.

Ему лень пройти пешком пару километров. Его толстую задницу должен кто-то везти. На приличный автомобиль не хватает? Он говорит, что ратует за экологию и становится на самокат.

Надеяться на то, что эти люди одумаются, просто глупо. Вопрос к ГИБДД — слушайте, а что вообще происходит?

Таким повозкам не должно быть места на тротуаре. И на проезжей части их быть не должно. Почему их не штрафуют, а продажи этого не запрещают?

Источник: Лена Миро



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