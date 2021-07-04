В Москве откроют платные пешеходные дорожки

В сентябре в Москве появятся платные пешеходные дорожки, сообщают в департаменте ЖКХ столицы. Первые такие объекты откроют на Бульварном кольце и в парке Сокольники. Дорожки построят с применением инновационных материалов, а территория вдоль них будет благоустроена, оборудована чистыми скамейками и озеленена.

Стоимость одного прохода составит 50 рублей. Оплатить прогулку можно будет в специальных онлайн-кассах, установленных на входе, или в мобильном приложении. Для москвичей, которые намерены регулярно пользоваться платными дорожками и захотят сэкономить на прогулках, доступны транспондеры.

За несанкционированный проход по платным пешеходным дорожкам предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Выявлять пешеходов-зайцев будут как сотрудники полиции, так и камеры наружного видеонаблюдения, подключенные к системе распознавания лиц.

Собранные средства поступят в бюджет города и будут направлены на благоустройство столицы, подчеркнули в департаменте ЖКХ.

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