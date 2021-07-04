Суд избрал мэру Лобни запрет определенных действий

Лобненский городской суд Московской области отказал следствию в престе мэра Лобни Евгения Смышляева, ему избран запрет определенных действий, а обвинение ему пока не предъявлено.

«Суд в Лобне отклонил ходатайство следствия и не стал избирать подозреваемому Смышляева меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 16 августа», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Смышляева задержали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. По данным источника в силовых структурах, ранее Смышляев был оштрафован по требованию ФАС за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне. 37-летний Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год был руководителем администрации Лобни. С 28 февраля 2017 года является главой города.

Сообщалось, что Смышляев отрицает причастность к преступлениям коррупционной направленности. Между тем ущерб по делу мэра Лобни оценили в 5 млн рублей.