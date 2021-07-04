Большая часть Абхазии осталась без света из-за урагана

Сильный ураган оставил без света большую часть Абхазии, все бригады работают на местах аварий, сообщили на предприятии «Черноморэнерго».

«Западная часть Абхазии и Сухум остались без света», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Из-за сильного ветра произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны. Повреждена и высоковольтная линия Шешелети-1.

Кроме того, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев.

Последствия стихии ликвидируют более 50 сотрудников спасательного ведомства. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, еще одна госпитализирована.