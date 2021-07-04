 

Зеленский посетил борт американского эсминца Ross, который участвует в учениях Sea Breeze

04.07.2021, 19:48, Новости дня
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Зеленский пообщался с командующим 6-м флотом военно-морских сил США вице-адмиралом Юджином Блэком. Главу государства ознакомили с оборудованием и вооружением судна, сказано в сообщении.

Президент назвал символичным то, что в один день отмечается День ВМС Украины и День независимости США.

“Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость”, – сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что учения Sea Breeze является сигналом того, что Украина не остается наедине с агрессией России. Блэк отметил, что для американских военных большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость.

Контекст:

Президент Украины 4 июля посетил в Одессе мероприятия, посвященные Дню Военно-морских сил Украины. Он говорил о недопущении ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за “агрессивного характера” и “поощрений милитаристских настроений” Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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