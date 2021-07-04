Власти Северной Кореи задерживают поставки вакцин от COVID-19, переговоры зашли в тупик – СМИ

Северная Корея сделала недостаточно для того, чтобы продвинуть процесс получения вакцин в рамках механизма COVAX. Власти завершили только два из семи необходимых административных шагов, заявил собеседник.

Если бы КНДР быстро оформила необходимые документы, она бы получила вакцины. Трудно сказать, сколько именно, но при выполнении просьбы GAVI дело продвинулось бы вперед, уверен источник. По словам представителя альянса GAVI, переговоры все еще идут.

Северная Корея регулярно признает, что сталкивается с обострением кризиса из-за пандемии коронавируса, но продолжает утверждать, что болезни COVID-19 в стране нет, сообщила радиостанция.

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, Северная Корея не приняла международных предложений по модернизации сети холодоснабжения. Это означает, что Пхеньян будет выбирать между вакцинами AstraZeneca и препаратами, произведенными в Китае или России, говорится в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 июля в мире подтвердили почти 184 млн случаев коронавируса, умерло более 3,9 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Власти КНДР публично заявляли, что в стране нет эпидемии коронавируса, при этом там приняли строгие меры для предотвращения его распространения. В частности, там заблокированы целые города и округа, отменены крупные культурные мероприятия, запрещены поездки между провинциями.

Всемирная организация здравоохранения по состоянию на конец июня не знала ни об одном случае коронавируса в КНДР. Согласно данным агентства Bloomberg, пока нет информации о старте вакцинации от коронавируса в этой стране.

В феврале Северная Корея направила запрос на получение вакцины против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. В рамках программы КНДР получит более 1,9 млн доз вакцины. По данным СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын, его семья и высокопоставленные чиновники в конце 2020 года были привиты экспериментальной китайской вакциной против COVID-19.

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