 

Пользователей мобильных устройств на ОС Android предостерегают об опасности пиратских приложений

04.07.2021, 19:46, Новости дня
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Устанавливая непроверенные приложения, вы ставите под угрозу безопасность использования своего же мобильного устройства, говорят эксперты. В последнее время особенно большим рискам подвержены владельцы смартфонов, работа которых обеспечена благодаря операционной системе Android.

По словам экспертов, избегать следует любых пиратских программ, даже если они кажутся самыми безобидными. Много вреда способен принести, например, зараженный вирусами будильник.

Установив простенькое приложенице сомнительного происхождения, вы можете и не заметить, что оно поэтапно ищет уязвимости в программном обеспечении на вашем устройстве. Когда найдет, будет уже поздно. Произойдет атака с кражей персональной информации и прочими последствиями.



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