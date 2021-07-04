Times – Джонсон пригласил Путина и Си Цзиньпина на Конференцию ООН по изменению климата в Глазго

Премьер-министр Великобритании пригласил президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина посетить Конференцию ООН по изменению климата, которая состоится осенью в Глазго, передаёт The Times. Издание называет, возможное присутствие лидеров РФ и Китая на саммите «важным моментом», учитывая напряжённые отношения стран с Великобританией.



Reuters

Президент РФ Владимир Путин может впервые за восемь лет приехать в Великобританию, после того как премьер-министр Борис Джонсон пригласил российского лидера и его китайского коллегу Си Цзиньпина посетить Конференцию ООН по изменению климата, пишет The Times.

Ни один из лидеров пока не подтвердил своё присутствие на саммите, который состоится в ноябре в Глазго. Однако издание отмечает, что если лидеры приедут, это станет «важным моментом для Великобритании», учитывая напряжённые отношения с Россией и Китаем и «почти замороженные дипломатические отношения с Путиным после отравления в Солсбери».

При этом приглашение создаёт возможность первой личной встречи Джонсона с Путиным после того, как Лондон обвинил Москву в применении отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок» для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Как стало известно The Times, список делегатов от Москвы пока не определён, тем не менее в Кремле подчёркивают «важность» вопроса изменения климата для президента. По словам анонимных источников, если Путин не примет участие в конференции лично, то в Глазго отправится представитель на уровне министров.

Источники издания в британском правительстве уточнили, что ожидают, что в Шотландию прибудет «значительное» количество мировых лидеров, и это нормально, что на данном этапе подготовки они не подтверждают своё участие.

Один из дипломатов, пожелавший остаться неназванным, предположил, что Си Цзиньпин ждёт, чтобы узнать, примет ли участие в конференции по изменению климата Путин, прежде чем принять решение.

«Мы будем ждать до последней минуты, но полагаю, что если Путин поедет, то и Си Цзиньпин поедет. Невежливо отклонять такое приглашение», — приводит The Times слова источника.

Последний раз Путин был в Великобритании в 2013 году, за год до того, как РФ «аннексировала Крым»* и была исключена из G8. Тогда российский лидер провёл совместную пресс-конференцию с бывшим британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

Си Цзиньпин не был в Великобритании с октября 2015 года, когда он с супругой Пэн Лиюань посетил страну с четырёхдневным визитом, в рамках которого даже встретился с королевой Елизаветой II. Однако с тех пор отношения двух стран осложнились из-за решения Лондона запретить китайской компании Huawei участвовать в развёртывании британских сетей 5G, а также в связи с разногласиями относительно введения Закона о национальной безопасности Гонконга и притеснения уйгурского меньшинства Пекином.

Как напоминает издание, председатель 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Алок Шарма посетил Москву на прошлой неделе, для того чтобы обсудить сотрудничество в области изменения климата с российскими министрами и предпринимателями перед саммитом.

При этом The Times называет предстоящий саммит «крупнейшим из всех, которые когда-либо принимала Великобритания», и «самым значительным климатическим событием после Парижского соглашения 2015 года».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).