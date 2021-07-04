 

N-TV – на манёвры НАТО в Чёрном море РФ ответила учебно-боевыми полётами

04.07.2021, 19:42, Новости дня
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Российская авиация провела учебно-боевые полёты над акваторией Чёрного моря, пишет N-TV. Более десяти истребителей и бомбардировщиков отрабатывали задачи по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. Как считает автор статьи, тем самым Москва намеревалась подчеркнуть своё недовольство украино-американскими учениями Sea Breeze с участием стран НАТО, которые она рассматривает как провокацию со стороны Вашингтона.


Reuters

На фоне международных военных учений Sea Breeze с участием Украины, США и других стран-членов НАТО более десяти российских истребителей и бомбардировщиков провели тренировочные полёты над акваторией Чёрного моря. Морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа объявила об отработке задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. Были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также российские корабли, выполнявшие роль условного противника, передаёт N-TV.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американских учений и при необходимости реагировать в интересах обеспечения военной безопасности. Как отмечает телеканал, в апреле РФ приостановила действие права на мирный проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трёх районах Чёрного моря вблизи полуострова Крым, аннексированного* в 2014 году, до конца октября.

Как считает автор статьи, с помощью тренировочных полётов морской авиации и ПВО РФ стремится подчеркнуть недовольство учениями Sea Breeze, которые она рассматривает как провокацию со стороны Вашингтона. Учения, в которых принимают участие военнослужащие более 30 стран и задействованы более 30 кораблей, 40 самолётов и около 5 тыс бойцов и командиров, начались в понедельник и продлятся в общей сложности две недели.

Ещё до начала учений, по информации министерства обороны России, Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании с помощью предупредительной стрельбы и предупредительного бомбометания. Кроме того, на следующий день в воздух были подняты российские истребители и бомбардировщики для предупреждения фрегата УРО Evertsen ВМС Нидерландов. Нидерланды обвинили Россию в проведении «имитационных атак» и подавлении систем связи судна. В российском министерстве обороны эту информацию опровергли, пишет N-TV.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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