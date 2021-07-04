 

Мнение: Пагубные заблуждения

04.07.2021, 19:30, Разное
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Медики (язык уже не поворачивается называть их врачами) получившие на волне нынешнего террора политическую субъектность, продолжают выступать далеко за рамками своей компетенции:

«…Если к середине июля в России не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то власти введут локдаун. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог, инфекционист Георгий Викулов.

«Летальность среди врачей сохраняется на достаточно высоком уровне, потому что это колоссальная вирусная нагрузка. По сути, это как на военном положении идет борьба с возбудителем. Именно поэтому мы близки к локдауну. Если принятые меры не дадут результата к середине месяца, и не начнется положительная динамика, будет ужесточение…»

Строго говоря, подобные заявления — прерогатива власти. Локдаун – это за гранью медицинской компетенции. Но медики уже присвоили себе значительную часть административных полномочий (пусть и в своих собственных мечтах), а потому буквально диктуют, что и как делать. Наверное, поэтому в России сегодня проблемы — если врач не лечит, а выступает с политическими заявлениями, то когда ему лечить-то?

История, кстати, показывает, что подобных персонажей, когда нужда в них отпадает, совершенно безжалостно выводят за рамки. Причина тривиальна — вкусив власти, человек добровольно не захочет от нее отказываться, а потому его приходится в буквальном смысле распылять, чтобы устранить его, как помеху. Нынешние властители дум, терроризирующие согласно руководящей линии, население страны, не понимают, что они — просто инструмент. И уж точно не субъект политики. Пагубные заблуждения такого рода обычно выбивают из головы вместе с ней.

Но каждый раз находятся те, кто полагает, что их-то это не коснется…

Источник: Эль Мюрид



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