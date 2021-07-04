Мнение: Причины бедности британцев, причины бедности африканцев и причины бедности чернокожих в США

1. Бывшая империя Великобритания скатывается в пучину бедности, ставя всё новые печальные рекорды. Брекзит, ковид и зелёная политика треплют одряхлевшую державу. Расходы людей растут, закредитованность растёт, социальное расслоение увеличивается:

https://lenta.ru/news/2021/05/26/poor/

Уровень бедности британских семей достиг рекордного значения в этом столетии. Траты работающего населения Великобритании сильно увеличились из-за стремительного роста арендной платы и расходов на детей, пишет The Guardian.

По оценке Института исследований государственной политики (IPPR), уровень бедности работающих семей вырос с 13 процентов в 1996 году до 17,4 процента в марте 2020, самого большого показателя с начала века. Рост бедности аналитики объяснили четырьмя факторами: увеличением стоимости жилья, медленным повышением зарплаты, высокой арендной платой, которая несопоставима по размеру с социальными пособиями, дороговизной услуг по уходу за детьми.

Работающие семьи все чаще вынуждены брать кредиты, чтобы экономить, вести нездоровый образ жизни. По данным IPPR, семьи, которые не в состоянии приобрести собственное жилье, пострадали значительнее, чем владельцы недвижимости, так как плата за аренду в последние 25 лет выросла в 1,5 раза, что гораздо больше инфляции. По данным, собранным до коронавируса, сильнее всего бедность некоторых семей проявляется в Лондоне, Уэльсе и на севере Англии.

«Каждая шестая семья не сводит концы с концами. При том, что ее члены работают», — отметил британский специалист, который работает с начислением пенсий и пособий.

Черта бедности определяется как 60 процентов от медианного дохода (срединное значение, выше которого находятся доходы 50 процентов населения, а у другой половины населения — ниже) семей. В 2018-2019 годах малоимущими в Великобритании считались одинокие люди с недельным доходом ниже 147 фунтов стерлингов (15 269 рублей), пары с двумя маленькими детьми и заработком в 354 фунтов стерлингов (36 755 рублей) в неделю.

2. Африка считается бедным и отсталым континентом. Тем не менее, именно там возникло человечество, и там в древности существовали многочисленные цивилизации, зачастую весьма развитые и богатые.

Условия для развития на большей части Африки оставляли и оставляют желать лучшего. Человек неплохо приспособлен для жизни в саваннах, но не в супервлажных тропических лесах и не в огромных безводных пустынях.

Всего 8% территории континента пригодны для земледелия, и только 3% являются по-настоящему плодородными. Даже и в более благоприятных частях Африки имеются серьёзнейшие ограничения для нормальной жизни: муха цеце, которая заражает людей и животных сонной болезнью, малярийный комар и другие тропические инфекции и паразиты.

Есть и плюсы – которые, на поверку, в исторической перспективе оказываются скорее минусами: круглый год тепло, не нужно тратиться на одежду и отопление, а в тех местах, где земля пригодная, плоды и злаки зачастую растут сами по себе и настолько буйно, что земледелие было попросту не нужно или не требовало особого труда. Без труда, однако, не вытащишь и культуру из пруда.

Вот разбор истории Африки и тех природных факторов, которые на неё повлияли:

https://www.youtube.com/watch?v=GTCboFpCy7A

https://www.youtube.com/watch?v=Wh9sDzyWurI

Автор видео, кстати, является самым популярным на Ютубе в жанре исторических стримов. К сожалению, несколько месяцев назад он заболел ковидом в тяжёлой форме, в результате чего потерял возможность нормально ходить, вынужден дышать с кислородным концентратором, принимает множество медикаментов и страдает от всевозможных побочек. Канал, разумеется, ему пришлось забросить:

https://www.youtube.com/user/ButKorn/community

Есть надежда на выздоровление, дела идут на поправку, однако постковидный синдром – дрянная и непредсказуемая штука, которая может длиться много-много месяцев. Согласно статистике, таким синдромом страдает чуть ли не каждый третий переболевший ковидом.

3. Борцы за равенство объясняют современную бедность чернокожих афроамериканцев событиями 50-, 100-, 150-летней давности:

https://lenta.ru/news/2021/05/25/black/

Обнародованы исторические причины, по которым темнокожие американцы не могут справиться с бедностью. Дискриминацию в доступе к богатству в последние десятилетия не удалось сгладить новыми законами, закрепляющими права меньшинств на работе, рынке жилья, в других сферах экономики, пишет Bloomberg.

Среднестатистическая семья темнокожих в США в настоящий момент имеет сбережения, которые в семь раз меньше, чем у обычной белой семьи. Названы причины разрыва в расовом богатстве, одной из которых остается отголосок рабовладельческого строя. Из-за того, что в 1865 году правительство не сдержало обещаний перед освобожденными рабами передать им по 16 гектаров земли, семьи афроамериканцев оказались с пустыми руками. Сейчас эта земля в совокупности стоила бы около 3,1 триллиона долларов.

В числе причин неравенства и расовое подавление. Небольшое богатство, которое темнокожие семьи накопили после Гражданской войны, массово уничтожали во время беспорядков в 1921 году в штате Оклахома. Всего было разрушено около 200 предприятий, из домов выгнали 10 тысяч темнокожих жителей.

Поколения темнокожих жителей США лишились одного из показателей благосостояния — собственного дома из-за жизни за так называемой красной чертой. С 1930-х годов темнокожие населяли районы, которые банки считали ненадежными для выдачи ипотечных кредитов. Территории были выделены на карте красным цветом. Ущемляющий темнокожих в правах на недвижимость закон отменили в 1968 году. Но это все равно отразилось на уровне богатства этнических меньшинств — в настоящее время собственными домами в Америке владеют 75 процентов белых и менее половины темнокожих семей.

Дополнительные сложности в приобретение жилья внесла жилищная сегрегация в начале 1900-х годов, когда жителям «белых» кварталов запрещалось продавать жилье темнокожим. Даже сегодня темнокожие в четыре раза чаще живут в очень бедных районах, а за всю свою жизнь мужчина-афроамериканец в среднем зарабатывает на 900 тысяч долларов меньше, чем белый мужчина.

Все вышеуказанное делает накопление темнокожими американцами сбережений почти невозможным. Согласно правительственному опросу США, в 2016 году только 8 процентов темнокожих американцев получили наследство против 26 процентов белых американцев.

Проблема неравенства темнокожего населения по сравнению с остальными жителями страны примерно так же остро стоит в Великобритании. Средняя величина наследства темнокожего там составляет 1,42 тысячи долларов против 4,3 тысячи долларов у британца. Сильнее всего чувствуется разрыв между бедными и богатыми в Лондоне, где проживает более половины темнокожего населения Англии и Уэльса.

На первый взгляд, изложенные факты верны. Но верны ли выводы из них? Прошло очень много времени. Уже целых два поколения афроамериканцев родились и выросли без сегрегации. Целое поколение выросло в условиях позитивной дискриминации (когда их брали в вуз и на работу по обязательной процентной норме). И тем не менее, это не привело к равенству.

В США, между прочим, угнетали не только негров, но и азиатов – китайцам до 1943 года не давали американское гражданство и вынуждали жить в чайна-таунах, а японцев во время Второй мировой войны вообще отправили в лагеря.

Тем не менее, это не помешало азиатам в США разбогатеть. По успеваемости в университетах азиамериканцы даже обходят белых евроамериканцев (фактически, те и другие страдают из-за позитивной дискриминации в отношении более слабых в среднем чёрных студентов).

Возможно, дело всё-таки не только в угнетении прошлых веков, но и в культуре различных групп людей? Одни одобряют только лишь упорный труд и учёбу, соблюдение закона и экономию денег, а в среде других популярна жизнь на пособия, героизируется преступность и воспевается показная расточительность. (Цвет кожи, разумеется, тут ни при чём: в США есть и упаднические белые сообщества, и трудолюбивые чёрные).