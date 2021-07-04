Мнение: Прощание с покрышкой

Россиян будут штрафовать за использование лысых шин на садовых участках и клумбах во дворах. За шины на земельном участке собственник будет обязан выплатить штраф от 1 000 до 2 000 рублей. Если в течение года человек не уберет «творчество» со своего участка, ему назначат еще один штраф – от 2 000 до 3 000 рублей.

Мне вот интересно, как быстро во дворах и на дачах россиян исчезнет «шинное творчество»? Или жажда творчества неистребима, народ будет платить штрафы, а шинотворчество было, есть и будет?

Фотографии отсюда, отсюда, отсюда, отсюда и отсюда

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