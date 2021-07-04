Мнение: О самом роскошном прогибе перед Путиным

Все уже посмеялись над тем, как «Владимир #Путин одним росчерком пера оставил Россию без настоящего шампанского»? Зря…

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. А в данном случае, пусть не смеётся, но как минимум саркастически улыбается тот самый герой дня. Нынешний российский президент Владимир Путин. И, возможно, поднимает бокал с шампанским…

Намедни здорово подгорело у многих любителей вин. Особенно у тех, кто из элитного употреблял разве что «Советское» на Новый год, а Moët & Chandon Brut Impérial совсем не отличает от Veuve Clicquo.

Но как же, как же! – драма на всю жизнь. Дистрибуционное подразделение Moёt Hennessy, составной части многопрофильного поставщика предметов роскоши LVMH, — ООО «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» – намедни заявило, что приостанавливает отгрузку шампанских вин в Россию на неопределённый срок из‑за поправок о регулировании алкогольной продукции, принятых Госдумой и Советом Федерации. Обновлённый закон разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России, а поэтому, согласно новым правилам, Moët Hennessy должен переименовать производимое шампанское в «игристое вино», изменив категорию и маркировку напитка.

Входящие в Moët Hennessy производители, отмечается в письме компании, «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка». О чём громогласно и сообщило «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус».

Но это было вчера.

А сегодня…

Всё та же Компания Moët Hennessy согласилась маркировать свои напитки, которые поставляются в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского». Об этом сообщил Bloomberg. Более того, «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» пообещало, что поставки возобновятся в самом ближайшем будущем — сразу после того, как в компании-производители наладят процесс по корректировке этикеток.

Ничего удивительного – это всего лишь #рынок. Достаточно большой и ёмкий рынок товаров для статусного потребления, который никто из производителей терять не хочет. И поскольку на Западе уже давно декларируется отказ от демонстративного использования предметов роскоши, компаниям типа LVMH остаётся продавать свои стеклянные бусы разного рода «диким царькам», в окружении которых всё это идёт на ура. Продавать, регулярно прогибаясь под капризных покупателей. То есть, #бизнес as usual…

Единственное, что вызывает некоторое удивление – скорость нынешнего прогиба. Всё-таки воскресенье на календаре. Могли бы для приличия подождать до понедельника…

Но, может, это был лишь рекламный ход, громкий способ напомнить о своём существовании более широкой аудитории, чем сложившийся круг потребителей?

И кто теперь будет смеяться-то?

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