Политические пятна

Тест Тагути на восприятие картин будущего России.

Считается, что участие в политической жизни РФ становится все более недоступным занятием — теперь это дело не званых, но избранных, остальные отравлены, посажены в тюрьму или смотрят телевизор. Выбор канонов личной и общественной жизни предопределен, мы никогда не будем в силах на него повлиять. Ошибочность такого фатального и отчасти пораженческого подхода состоит в том, что политика на самом деле вершится вовсе не в думах, кремлях, карцерах и могилах страны, а в головах ее народа. Причем процесс этот длится не годы, а совершается мгновенно. Любому человеку достаточно один раз ясно понять и принять смысл существования государства, чтобы сразу стать его подлинным гражданином, личностью, непосредственно участвующей в процессе создания политической реальности.

Однако в повседневной жизни трудно бывает определить, значит, и осознать степень собственной вовлеченности в процессы управления страной. Собственных мыслей, разговоров с приятелями в пивной, соцсетях и даже на нелегальных шествиях тут недостаточно. Необходимы ясные критерии, надежные методы, которые позволят не просто предположить, а ясно увидеть, какая именно картина государственной жизни доступна вашему разуму и открыта воображению.

Тест, который мы разработали, поможет с высокой точностью разобраться в этом вопросе и нарисует вашу собственную картину настоящего и будущего России.

За основу нашей разработки была взята проверенная временем и одобренная психиатрами методика психодиагностического теста для исследования личности, опубликованная в 1921 году швейцарским ученым Германом Роршахом. Испытуемому предлагается последовательно рассмотреть несколько «пятен Роршаха» — изображений, состоящих их лишенных смысла цветовых клякс, и интерпретировать их, по-своему описав увиденное — назвать подходящее рисунку слово, образ или идею. В зависимости от полученных ответов делаются довольно точные выводы о состоянии внутреннего мира человека и его способности взаимодействовать с окружающей реальностью. Российские политические пятна Тагути, которые мы сегодня предлагаем вниманию сограждан, основаны на том же принципе и, во-первых, позволяют взглянуть на политику России, выраженную не словами, а вербально, в цвете, во-вторых, дают каждому человеку уникальную возможность воздействовать на картины будущего РФ силой собственного психоэмоционального состояния.

При создании теста ключевой проблемой было цветокодирование российской политической системы, то есть присвоение основным политическим силам, влияющим на процессы управления страной, их уникального цвета. Задача была решена математически. Аббревиатуры пяти самых влиятельных политических сил страны были сначала переведены нами в цифровой код путем сложения порядковых номеров букв в русском алфавите. Принцип простой и интуитивно понятный.

Например, родное для всех слово МАМА кодируется следующим образом. М — четырнадцатая по счету буква, А — первая. МАМА: 14+1+14+1=30. Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР и ФСБ были просчитаны нами тем же способом, как родная мать.

ЕР: 6+18=24

СР: 19+18=37

ЛДПР: 13+5+17+18=53

КПРФ: 12+17+18+22=69

ФСБ: 22+19+2=43

В цветовой студии магазина, торгующего красками для наружных и внутренних работ, мы попросили колеровать нам пять банок акриловой краски, соответствующей полученным цифровым кодам.

Художник Катя-Анна Тагути создала с помощью пяти главных красок российской политической палитры абстрактные картины, глядя на которые каждый может проверить степень своей вовлеченности в кухню управления страной и увидеть будущее России. Рассмотрев в абстрактных пятнах людей, морды животных, моль, слона, «иностранного агента», террориста, деньги, славу, детей, ипотеку, коронавирус, нужду или тюрьму, вы, прежде всего, сделаете себя человеком, так или иначе определяющим судьбу Отечества. Но кроме того, сделаете выводы, насколько вы сами способны изменяться, реагировать на проблемы, испытывать дискомфорт, справляться со страхами и неуверенностью, чувствовать гнев, счастье или отчаяние от того, что происходит в России.

Если вы поймете, что испытали от политических пятен сильные и яркие впечатления, опишите их в письме в редакцию или в творческое объединение художников «Физраствор» по адресу [email protected] Лучшие откровения мы опубликуем, а автор самой прекрасной картины будущего РФ получит в подарок оригиналы пятен (акриловая краска, холст на картоне; монотипия с дописью; диаметр 30 см).

Слава России.

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