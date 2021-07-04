 

«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой

04.07.2021, 19:06, Новости дня
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Торговая сеть «ВкусВилл» принесла извинения за рекламу с однополой парой и назвала ее своей ошибкой.

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», – говорится в сообщении на сайте «ВкусВилл».

В компании отметили, что их цель состоит в том, чтобы дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, «а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов».

«Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти. Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам», – добавили представители сети.

Напомним, фотография девушек появилась в разделе, посвященном историям о покупателях и образу клиента «ВкусВилл». Посыл был таков: семьи в РФ бывают разные – это может быть человек и его собака, одинокая мама с детьми или две любящие друг друга девушки. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь.

После этого торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы после публикации рекламного снимка с однополой парой: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала.



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