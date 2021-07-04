 

В Госдуме ответили на заявление Зеленского о ракете против «российской агрессии»

04.07.2021, 19:06, Новости дня
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Угрозу для Украины представляет не «агрессия» со стороны России, а страны Запада, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о поступлении на вооружение в ВС комплекса «Нептун».

«Нынешний Зеленский со своими заявлениями довольно сильно отличается от того Зеленского, который в свое время выиграл у Порошенко с большим отрывом выборы президента. Не этих заявлений, все более агрессивных, ждали от Зеленского те избиратели, которые за него голосовали. Они ждали как раз нормализации ситуации, решения целого ряда социальных проблем», – сказал Новиков RT.

По словам депутата, угрозу для Украины представляет отнюдь не Россия.

«Какой агрессии Зеленский со стороны РФ собирается противодействовать, не очень понятно, потому что если есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения ее в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада. Ну и поскольку без наличия на то воли самого Киева это было бы невозможно, то это еще одна точка угрозы для украинского народа. Поэтому говорить об угрозах со стороны Москвы и конкретных видах оружия, которые необходимы были бы для того, чтобы эту угрозу отражать, на мой взгляд, не только бессмысленно, но и весьма смешно», – заключил парламентарий.

Ранее Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун».

По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей.

Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.



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