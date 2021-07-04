Мнение: Новый патернализм

Читаю в “Новой” фоторепортаж о праздновании “Алых Парусов” в Питере. На фото – реально ТОЛПЫ народу, все веселятся, обнимаются, заполняют улицы целиком, какая-то девушка стоит среди толпы с плакатом, требуя освободить политзаключенных, почти все, понятно, без масок – словом, жизнь бурлит и бьет ключом во всех проявлениях. И под всем этим – унылый комментарий безвестного писаки, все в духе “бушует страшный ковид”, “мы все умрем”, а лейтмотив – прямые обвинения питерских властей: мол, как посмели, как допустили, в Питере чудовищная “третья волна”, зачем губернатор позволил эти “Алые паруса”, о чем он думал и т.д.

Понятно – все сделано в жанре политического доноса на Беглова, это одна из основных целей статьи. Главное – саму цель я в принципе разделяю: по мне, Беглов и “избрался” на пост губернатора максимально жульническим образом, власти попросту расчистили (точнее, зачистили) для него всю выборную поляну, сделав так, чтобы жителям было буквально не за кого больше голосовать. То есть валить Беглова – цель сама по себе благая.

Но не таким же способом! Еще раз смотрю на фотки – и не могу понять, при чем тут вообще Беглов. На них – взрослые, дееспособные люди, с глазами и ушами. В чем виноваты власти в данном случае? Разве они силой заставили людей прийти на празднование? Угрожали увольнением с работы тем, кто не явится на “Алые паруса”?!

Нет. “Алые паруса” – это же не вакцинация. Люди пришли добровольно – при том, что радио, ТВ, вообще все средства МАССОВОЙ информации им день и ночь лили в уши и про “чудовищный ковид”, и “ты можешь заразить бабушку”, и “мы все умрем”, и про какие-то совсем уж бесчеловечные штаммы (или штампы?) “Дельта”, “Гамма”, “Альфа” и прочие, кои якобы валят людей вообще как косой, не успеваешь собирать трупешники… И все эти радости – в Питере! “Мы уже здесь!” Шухер! Коли вакцину, хотя и она не спасет!

А люди, УСЛЫШАВ всё это – все равно пришли. Вопрос – Беглов тут при чем? Что ему “шьет” “Новая газета”?! Люди В КУРСЕ. Они – не идиоты. Им долдонят одно и то же больше года в режиме нон-стоп из каждого утюга. ЕСЛИ они при этом все равно идут праздновать, идут В ТОЛПУ – почему бы “Новой”, как газете ЛИБЕРАЛЬНОЙ ориентации (так во всяком случае заявлено) – не признать, что таков ВЫБОР этих людей?

Здесь, кстати, вспоминается как раз “питерский” знаменитый эпизод знаменитого фильма “Ирония судьбы”, вызывающий, кстати, по сей день яростные споры среди фанатов. Помните, когда пьяный Ипполит, “вымывшись” под душем (когда ему отказались “потереть спинку”) – уходит мокрый от Нади и Жени в ночь? Ему кричат вслед “Куда же ты в таком виде?!” – а он печально отвечает “А может быть, я хочу простудиться и умереть”.

И что происходит дальше? Его отпускают. Чего, кстати, многие поклонники так и не могут простить ни Наде, ни Жене. “Как они его отпустили зимой МОКРОГО и пьяного??” – горестно вопрошают они.

Однако тут есть та самая разница: участники празднеств – не пьяные. Они не находятся в измененном состоянии сознания. Поэтому праведный гнев по поводу того, что их куда-то “пускают” или “отпускают”- можно и попридержать…

Мы видим в подобного типа публикациях некогда либеральных изданий – “как посмели, почему пустили, почему не засадили под замок” – очень любопытные изменения: старые либералы вдруг обратились свирепейшими патерналистами, которые вообще отказывают согражданам в способности к разумному и ответственному поведению. Все кругом – безответственные идиоты, так и норовящие сунуть руку в работающую камнедробилку, и только, вишь ли, мудрые и всё познавшие журналисты знают и предвидят все опасности мира, от которых несмышленых сапиенсов надо оградить, посадив всех под замок в масках и перчатках и при условии ежедневного укола в зад.

Феерия какая-то. Как сделать, чтобы вся эта шобла от нас отвязалась? Как убедить этих людей, что им надо ЗА СОБОЙ СМОТРЕТЬ – и не лезть к другим?