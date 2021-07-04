“Мое сердце”. Alyosha очаровала сеть семейным фото
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“Мое сердце”, – подписала снимок певица.
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“Какие вы хорошие”, – написала katherine.j.samchuck.
“Парни очень на вас похожи”, – отметила tonia.leo.84.
“Глазки папины”, – подчеркнула oksana.garkavenko.
Контекст:
Alyosha (Алена Кухар) замужем за фронтменом украинской группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году.
Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.
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