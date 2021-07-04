В Польше во время ремонта железной дороги погиб украинец
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Украинца во время работы на железнодорожном виадуке придавило гидравлическим оборудованием.
По данным издания, пострадавший потерял сознание. Его коллегам “удалось восстановить” жизненные функции.
Украинца передали медикам, однако спасти его не удалось, травмы оказались очень серьезными.
Инцидент изучают полиция, прокуратура и национальная инспекция по труду.
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