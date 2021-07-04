 

Два китайских космонавта семь часов провели в открытом космосе

04.07.2021, 18:54, Новости дня
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“Внекорабельной деятельностью” в ходе строительства будущей станции занимались космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо. В открытом космосе они провели около семи часов.

Миссия космонавтов за пределами станции названа успешной. Он занимались, в частности, установкой оборудования и подъемом панорамной камеры.

Третий член экипажа – Не Хайшэн – оставался в “Тяньхэ”, чтобы “оказать содействие” Лю Бомину и Тану Хунбо.

По данным “Синьхуа”, китайские космонавты намерены еще раз выйти в открытый космос в рамках строительства станции.

Контекст:

Китай начал строительство орбитальной станции в апреле этого года с запуска базового модуля станции – “Таньхэ”. В мае к модулю успешно пристыковался грузовой корабль “Тяньчжоу-2”. Завершение строительства запланировано на конец 2022 года. Запуск “Шеньчжоу-12” стал третьей из 11 запланированных миссий для строительства станции, а также первым из четырех пилотируемых.

“Шэньчжоу-12”, в котором находились три космонавта, 17 июня был выведен на орбиту ракетой-носителем “Чанчжэн-2F”, запущенной с космодрома Цзюцюань в Китае. В тот же день произошла стыковка пилотируемого корабля с “Таньхэ”.

Китайская станция станет третьей многомодульной пилотируемой станцией на орбите Земли после “Мира” и Международной космической станции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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