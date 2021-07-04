УЕФА продлил запрет на участие крымских клубов в чемпионате России и еврокубках

“Мы не можем сегодня играть никакие матчи с нашими коллегами из других стран. УЕФА запрещает приезжать на территорию Крыма другим командам. В УЕФА сказали, что не могут нарушить свой устав, мы вам дали специальный статус, но мы вас не можем интегрировать ни в Российский футбольный союз, ни разрешить как отдельной территории участвовать в еврокубках. Сегодня такие реалии”, – сообщил Ветоха.

Контекст:

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз. Союз европейских футбольных ассоциаций не планирует вводить против России санкции за аннексию Крымского полуострова, говорил пресс-секретарь УЕФА Педро Пинто.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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