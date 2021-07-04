DJI объявила о старте продаж дешевых потребительских дронов

Недавно новая модель БПЛА Mini SE была представлена разработчиками из китайской компании DJI. Теперь же стало известно, что эти дроны появились в розничной продаже по цене 325 американских долларов.

Продажи начаты на торговых онлайн-площадках в Малайзии и Брализии. По словам создателей беспилотного летательного аппарата, он создан исключительно для потребительского рынка.

Несмотря на весьма скромную цену, аппарат отличается неплохими техническими характеристиками, отмечают эксперты. Он может пролететь до 4 километров, а весит – 249 г. На аппарате установлена видеокамера, способная вести съемку в формате Full HD при частоте до 60 Гц. Сенсор обеспечивает разрешение до 12 Мп. Как ожидается, вскоре эта же модель должна появиться и на российском рынке.