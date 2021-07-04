Ученые выяснили, действительно ли смартфоны негативно влияют на умственные способности

В университете Цинциннати провели исследование с целью проверить, действительно ли ежедневное длительное использование смартфонов или компьютеров приводит к развитию умственной отсталости.

Они провели целый ряд тестов и доказали, что на интеллектуальные способности человека игры с утра до вечера никак не влияют. Не происходит ни развития, ни отупения, как полагают многие, уточняют ученые.

Единственная проблема может состоять в том, что время, потраченное на игры, могло быть использовано гораздо эффективнее. Еще есть вопросы к физическому состоянию людей, проводящих много-много часто каждый день за экранами электронных устройств. Однако ученые еще раз подтвердили, что электронные игрушки никак не влияют на умственные способности человека.