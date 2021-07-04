 

Пропавшего в лесу пенсионера привлекли к ответственности за несанкционированный сбор ягод

04.07.2021, 18:51, Разное
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76-летний пенсионер из Тверской области, пропавший в лесу на 3 дня, получил штраф 60 тысяч рублей за несанкционированный сбор ягод. Об этом сообщает издание «Тверской агроном» со ссылкой на пресс-релиз местного управления МВД.

Иван Жаткин проживает в деревне Обмолотино Тверской области 3 года. Сюда он переехал после продажи более крупного участка в другом посёлке. Утром 1 июля он отправился в лес собирать чернику и землянику. Когда вечером пенсионер не вернулся домой, его исчезновение вызвало тревогу у соседей и те обратились в полицию. Уже 2 июля в лес отправились сотрудники полиции, МЧС и волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова» и только на 3 день поисков истощённого пенсионера с корзиной обнаружили в 12 километрах от деревни.

Полиция начала проверку по факту несанкционированного сбора ягод со стороны мужчины. Выяснилось, что в период с 1 по 4 июля 76-летний житель Обмолотино собрал черники на 230% выше положенного, а земляники на 293%. Тверской областной суд признал виновным гражданина Жаткина и выписал ему штраф в размере 60 234 рублей и 15 копеек. Обжаловать приговор пенсионер может в установленные законом сроки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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