В США предрекли России звание ведущей военно-транспортной державы

Эксперты из США предрекли РФ звание ведущей военно-транспортной державы. Причиной этого они считают наличие у РФ двух мощнейших видов войск.

Российская военная промышленность давно является одной из самых мощных. Очередным доказательством этого факта стала публикация авторитетного американского издания The National Interest. Авторы статьи исследовали вооружение и технику российской армии. На основании анализа они сделали вывод, что самыми перспективными родами войск РФ являются военно-транспортная авиация и воздушно-десантные войска.

Кроме своей мобильности, оба вида воздушной флотилии обладают огромными возможностями, а за последние годы они только увеличили свой потенциал значительной огневой мощью. Эксперт издания Чарли Гао обращает внимание и на умение взаимодействовать ВДВ и военных транспортников между собой. Для этого они укомплектованы бронетехникой, которую можно сбрасывать также с помощью парашютов на начальных этапах боя. Кроме того, «крылатая гвардия» РФ может использовать широкий спектр устройств и средств: от Ил-76МД-90А и бронемашина БМД-4 до артиллерийских установок и средств усиления.

При этом в аэромобильных подразделениях Пентагона аналогов российских технологий нет до сих пор. Предыдущие модели бронемашин M551 Sheridan были выведены из эксплуатации, несмотря на признание такого решения ошибочным. Американские войска обладают обычными перевозочными транспортными средствами для доставки военнослужащих или техники. Однако средств для непосредственного десантирования у ВВС Соединенных Штатов нет.

Источник: riafan.ru