Инфекционист Юлий Бунов категорически против прививок в ТЦ и палатках

Врач-инфекционист Юлий Бунов выступает категорически против практики вакцинирования в ТЦ и палатках. Для того чтобы сделать прививку, необходимо иметь полные данные о противопоказаниях, что в таких условиях невозможно.

После начала пандемии коронавируса заболевание охватило всю планету. Все страны мира стараются не только эффективно точно лечить опасное заболевание, но и предупредить его дальнейшее распространение. Для этого в РФ разработано уже четыре собственных вакцины, однако прививочная кампания еще продолжается. Для того чтобы охватить как можно большее количество граждан, было принято решение существенно упростить доступ к пунктам вакцинации, открыв их в торговых центрах и специальных палатках.

Такие инновации, как оказалось, поддерживают не все. Так, отечественный инфекционист Юлий Бунов высказывается категорически против этого. Доктор напоминает, что прежде чем ввести препарат, следует иметь полную информацию относительно наличия противопоказаний в отношении каждого конкретного пациента. Ранее уже сообщалось, что существует целый ряд заболеваний и состояний, при которых не стоит спешить ставить делать укол от коронавируса.

В условиях палаток или ТЦ у работников центров вакцинаций попросту нет возможности провести полноценное обследование. В таком случае процесс вакцинации гипотетически может составлять огромную опасность. Так, при возникновении серьезных аллергических реакций последствия могут быть плачевными, от анафилактического шока до смертельного исхода. В добавок к отсутствию средств для обследования перед уколом, часто в таких центрах нет возможности и оказать в случае необходимости необходимую профильную помощь. А из-за дальности расстояния от больницы до нее пациента с осложнениями могут даже не довезти. Поэтому, выбирая место для укола антиковидного средства, лучше остановиться на медицинских учреждениях, а не выездных центрах, заключил инфекционист.

Источник: www.business-gazeta.ru