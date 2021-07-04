Мнение: Перлы с испытания

Сегодня комиссия, которую я выбрала из комментаторов блога, закончила проверку ответов участников испытания.

Я лично проверяю топ-50 и тех, чьи ответы комиссия посчитала верными. Мне осталось пока ещё много работы и конечные результаты я сообщу позже.

А пока предлагаю членам комиссии опубликовать в комментариях к этому посту лучшие перлы из ответов участников, не указывая фамилии. Некоторые перлы достойны публичного разбора.

Комментировать можно в свободной форме.