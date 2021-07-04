Мнение: Ливни в Крыму. 2-я серия

Крым заходит на 2-й круг с мощными ливнями, которые будут продолжаться до среды.

Сегодня уже подтопило Бахчисарайский район (там за сутки выпала двухмесячная норма осадков) + река Бельбек начала выходить из берегов. Идут сильные потоки воды с гор в Байдарскую долину. Под Бахчисараем погибла женщина, которую смыло потоком воды.

Завтра ожидается удар стихии по Керчи и Ялте (пока сообщают о 20 см воды на улицах). МЧС уже выпустило несколько предупреждений для граждан в тех районах, где существует угроза подтопления и селей. Уже развернуты временные пункты размещения, которые в случае эвакуации граждан смогут принять до 6000 человек.

У нас в Севастополе как вчера вечером начался сильный дождь, так до сих пор и идет, практически не переставая. Ливневки в городе пока более-менее справляются – их еще вчера взяли на контроль

Само собой, проблем с водой в Крыму в этом году более не ожидается. Но вместо них будет потрачено немало сил на устранение последствий двух циклонов. Разумеется, это окажет определенное влияние на показатели курортного сезона 2021.



Начальник службы ливневой канализации севастопольского "Водоканала" самолично чистит ливневки на площади Ревякина с помощью доски.

Так сказать подает пример подчиненным. Стоит помнить, что во времена Овсянникова. один из таких ливней вызвал подтопления в городе, так как ливневки не справились, а чиновники потом кивали друг на друга. Так что определенный прогресс есть.

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