На химзаводе в Тольятти произошла утечка серной кислоты

На территории предприятия «Алхим» в городе Тольятти Самарской области произошла утечка серной кислоты, место локализовано, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщила администрация города.

«В воскресенье, 4 июля, на площадке ООО «Алхим» на территории бывшего ОАО «Фосфор» в северном промузле Тольятти в результате разгерметизации одной из ёмкостей произошла утечка серной кислоты. По состоянию на 17.30 передвижная экологическая лаборатория завершила отбор проб воздуха в районе зоны возникновения нештатной ситуации, превышений ПДК не обнаружено», – говорится в сообщении властей в Facebook.

Сейчас сотрудники ООО «Алхим» продолжают откачку жидкости в резервную емкость.

В понедельник будет проведена обработка грунта с применением соды вокруг разгерметизированной емкости для нейтрализации последствий утечки запланирована на понедельник. Также 5 июля будет произведена оценка ущерба.

Ранее в Удмуртии в связи с выбросом хлора на водоочистных сооружениях Ижевска возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.