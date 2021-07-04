Представитель МакSим рассказала о ее состоянии

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04.07.2021, 18:12, Новости дня
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Певица МакSим (Марина Абросимова) не приходила в сознание и по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщила представитель артистки.

Ранее духовник певицы игумен Лука (Степанов) сообщил «Комсомольской правде», что у МакSим «есть сознание» и она уже молится.

«Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии», – сообщила РИА «Новости» представитель певицы, отвечая на вопрос о том, пришла ли артистка в сознание.

Абросимову из комы не выводили, она находится на аппарате ИВЛ, уточнила представитель.

15 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.



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