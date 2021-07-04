Партия «Новые люди» открыла более 600 штабов накануне выборов

Партия «Новые люди» открыла более 600 штабов по всей стране и организовала более 2 тыс. политотрядов, это поможет ей достичь успеха на выборах, рассказал председатель партии Алексей Нечаев.

Предвыборный съезд партии «Новые люди» проходит в воскресенье в Москве. Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева возглавили федеральную часть списка от партии на выборы в Госдуму, передает РИА «Новости».

«У нас с вами стоит простая задача, выдвинуть список, и общий список, и одномандатников на выборы в Госдуму в этом сентябре. Давайте первую нашу часть съезда проведем очень слаженно, спокойно», – сказатель Нечаев на предвыборном съезде партии.

«У нас есть актив… Это люди, которые открыли более 600 избирательных штабов. Ни у одной партии нет столько штабов. Мы развернули более 2 тыс. политотрядов. Это такие группы активистов, которые работают на своей малой родине. Это и есть залог нашего успеха», – добавил он.

Такая активная политическая деятельность, уверен председатель партии, поможет успеху на предстоящих парламентских выборах.

«Это сработало в прошлом году на выборах в заксобрания и сработает и в этом году. И на выборах в заксобрания в 35 регионах, и на выборах в Госдуму», – отметил Нечаев.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.