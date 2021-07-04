Ходорковский готов вывезти за рубеж редакции СМИ, которые он поддерживает в России

Ходорковский полагает, что в России вопрос о смене власти сейчас не стоит, а любые протесты подавят сотрудники Росгвардии.

По информации радиостанции, бизнесмен поддерживает в России издания “МБХ медиа” и “Открытые медиа”.

В РФ открыли по меньшей мере одно уголовное дело, в котором репост одного из СМИ Ходорковского вменяется в качестве сотрудничества с нежелательной организацией. Речь идет о деле жителя Краснодара Леонида Малявина, пояснил “Эхо Москвы” его адвокат Михаил Беньяш.

Пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар, отметил, что пока объявления о готовности вывезти за рубеж редакции СМИ остаются лишь “намерением”, написало издание The Insider.

Контекст:

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций “дочек” нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

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