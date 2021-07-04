“Горяча, как асфальт в жару”. Астафьева взволновала сеть откровенными фото без белья

На снимках певица практически полностью голая. Из одежды на ней только портупеи. На фото Астафьева позирует, сидя на качелях.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

“Горяча, как асфальт в жару”, – прокомментировал kudrenkobogdan.

“Богиня. Что там говорить”, – добавила kindzirava.

“Ну аж голова кружится! Женщина мечты!” – добавил mebel.ok_almaty.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”.

Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

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