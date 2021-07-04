“Горяча, как асфальт в жару”. Астафьева взволновала сеть откровенными фото без белья
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На снимках певица практически полностью голая. Из одежды на ней только портупеи. На фото Астафьева позирует, сидя на качелях.
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“Горяча, как асфальт в жару”, – прокомментировал kudrenkobogdan.
“Богиня. Что там говорить”, – добавила kindzirava.
“Ну аж голова кружится! Женщина мечты!” – добавил mebel.ok_almaty.
Контекст:
Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”.
Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.
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